Hayatı boyunca hem üretime hem de insana yatırım yapmayı ilke edinen İmam Gümüşer için, kendi adını taşıyan İmam Gümüşer ve Kardeşler Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cami avlusunu dolduran yüzlerce kişi, onu dualarla ve minnetle andı.

Törene Gümüşer ailesinin yanı sıra, Kahramanmaraş’ın iş, siyaset ve sanayi dünyasından çok sayıda isim katıldı. Herkesin ortak duygusu, “sessiz ama büyük bir emek adamını” kaybetmenin hüznüydü.

Namazın ardından merhumun naaşı, Şeyh Adil Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş ekonomisine yön veren, sayısız kişiye istihdam sağlayan ve hayırseverliğiyle tanınan İmam Gümüşer, geride sadece tesisler değil, dualarla anılacak bir miras bıraktı.

Şehir, bugün bir iş insanını değil; emeğin, vefanın ve iyiliğin sembolünü uğurladı.

Bizler de Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet Gümüşer ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.