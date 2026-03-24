Maç Ne Zaman Saat Kaçta
Kahramanmaraş İstiklalspor ile Muşspor arasında oynanacak mücadele, 24 Mart Salı günü saat 14.00’te başlayacak.
Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak
Stadyumda yer alamayan taraftarlar için karşılaşma dijital platform üzerinden yayınlanacak.
Mücadele, Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
Canlı İzle Yayın Linki
Kahramanmaraş İstiklalspor Muşspor maçını canlı izlemek için Sıfır TV YouTube kanalını ziyaret ederek yayına ulaşabilirsiniz
👉 https://www.youtube.com/@sifirtv
Canlı İzlemek İçin Üyelik Şart
Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin, Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden “katıl” üyeliği alması gerekiyor.
Yayın, yaklaşık 200 TL karşılığında sunulan üyelik sistemi üzerinden izlenebilecek.
(Not: Üyelik işlemi yapılmadan canlı yayına erişim sağlanamayacak.)
Hakem Kadrosu Belli Oldu
Karşılaşmayı Trabzon bölgesinden Murat Kasap yönetecek.
Yardımcılıklarını Ali Rıza Öztürk ve Hasan Ata yapacak.
Dördüncü hakem olarak Fuat Filiz görev alacak.
Kritik Mücadelede Gözler Bu Maçta
Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.
Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek yarışta iddiasını sürdürmek istiyor.
İlk Yarı Sonuçlandı
İstiklalspor- Muşspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
Muşspor 2- 0 İstiklalspor
