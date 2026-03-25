TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’da teknik direktör Bayram Bektaş dönemi sona erdi.

Muşspor deplasmanında alınan 5-1’lik farklı mağlubiyetin ardından yönetim harekete geçti.

Yönetim ve Bektaş Masaya Oturdu

Karşılaşma sonrası kulüp yönetimi ile teknik direktör Bayram Bektaş arasında kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından taraflar karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırdı.

Son Haftalardaki Performans Etkili Oldu

Kırmızı-beyazlı ekip, son haftalarda beklenen performansı sahaya yansıtmakta zorlandı.

İstiklalspor, ligde oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak istikrarsız bir grafik çizdi.

Özellikle Muşspor karşısında alınan ağır yenilgi, kararın alınmasında belirleyici oldu.

Kulüpten Resmi Açıklama

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz ile teknik direktörümüz Bayram Bektaş arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Bektaş’a ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Yeni Teknik Direktör Arayışı Başladı

İstiklalspor yönetiminin, sezonun kalan bölümünde takımı hedefe taşıyacak yeni teknik direktör için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Kısa süre içerisinde yeni isimle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.