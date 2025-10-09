Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın, kaza ve doğal afetlere anında müdahale etmenin yanı sıra, geleceğin itfaiyecilerini yetiştirme konusunda da aktif rol üstleniyor. Bu kapsamda başlatılan Temel İtfaiyecilik Eğitim Programı, 39 itfaiye eri adayının katılımıyla yoğun tempoda sürdürülüyor.

Eğitim programı, hem teorik bilgileri hem de sahaya yönelik uygulamalı eğitimleri içeriyor. Adaylar, yangın söndürme tekniklerinden arama-kurtarma çalışmalarına, trafik kazalarına müdahaleden afet yönetimine kadar birçok hayati konuda pratik kazanıyor. Gerçek olay senaryoları üzerinden yürütülen eğitimler sayesinde adaylar, meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri durumlara karşı hazır hale geliyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, bu eğitimlerin sadece teknik beceri değil; aynı zamanda cesaret, soğukkanlılık ve ekip ruhu gibi itfaiyeciliğin temel değerlerini de kazandırdığını ifade etti. Adaylar ayrıca yüksek katlı binalarda yangın müdahalesi, kapalı alanda arama-kurtarma ve tehlikeli madde olaylarına müdahale gibi özel senaryolarda birebir uygulamalar yapma imkanı buluyor.

Eğitim sürecinin ardından sahaya inecek olan 39 itfaiye eri, Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerinde görev alarak şehrin güvenliği için önemli bir sorumluluk üstlenecek. Büyükşehir Belediyesi, hem mevcut kadrosuyla hem de yetiştirdiği yeni personelle kentte 7/24 güvenliğin teminatı olmaya devam ediyor.