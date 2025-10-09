AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti; ateşkes, insani yardım koridorları ve masada kalıcı çözüm arayışlarının aciliyetini vurguladı.

Köksal, Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasının; asil ve kahraman Gazze halkına yönelik soykırımın son bulması ve insani yardımların kesintisiz ulaşması bakımından hayati bir adım olduğuna işaret etti.

“Gazze’yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığına ve en büyük soykırım merkezine çevirdikleri halde teslim alamadılar” tespitiyle, yaşananların büyüklüğünü sert bir dille özetledi.

Konuşmasında bölgesel tarihe atıfta bulunan Köksal, “Nasıl ki 14 senelik bir zulmün ardından Suriye’yi teslim alamadıkları gibi…” diyerek, adaletsizlik ve işgal politikalarına karşı yürütülen mücadelenin sürekliliğine dikkat çekti. Tarihin, mazlumun yanında durmanın zorunluluğunu hatırlatan vurgularıyla salonda derin bir yankı uyandırdı.

Milletvekili Köksal, bölgedeki tarihsel çatışma dinamiklerine de değinerek, “Yaklaşık 150 senedir bölgemizde dünya barışını sürekli tehdit eden bir İsrail soykırımı, terörü, işgali ve hukuksuzluğu ile mücadele ediyoruz” sözleriyle duruşunu netleştirdi; bu mücadelenin yalnızca bölgesel bir mesele olmayıp tüm insanlığın meselesi olduğunu belirtti.

Sözlerini, iç siyasete yönelik uyarılarla sürdüren Köksal, Filistin davası üzerinden fitne çıkarmaya veya konuyu iç siyasete alet etmeye çalışanlara seslendi.

Milletvekili, Filistin meselesinin yalnızca Müslümanların değil, insanlığın davası olduğunu tekrarladı: “Bu dava ümmetin ve günümüz itibarıyla insanlığın davası! O yüzden insanlığın ortak tehdidi Siyonist İsrail terörünü gündemden düşürmeyelim!” sözleriyle, küresel vicdanın sarsılmaması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda Köksal, çözüm perspektifini netleştirdi: “Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.” Bu ifade, Türkiye’nin dış politikasındaki kararlılık ve hak temelli duruşun yerel temsilcilerden biri tarafından bir kez daha teyit edilmesi anlamı taşıdı.