İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda faaliyet gösteren Kahramanmaraş Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi’nde, geri dönüş süreci hem insani hem de yasal standartlara uygun şekilde yürütülüyor.

Kentteki Geçici Barınma Merkezi’nde kalan çok sayıda Suriyeli, gerekli kayıt işlemleri ve resmi evrak kontrollerinin ardından otobüslerle ülkelerine doğru yola çıktı. Geri dönüş işlemleri sırasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de süreci yerinde gözlemleyerek uluslararası standartlara uygunluğunu denetledi.

Uğurlama sırasında duygusal anlar yaşanırken, çocuklara oyuncaklar dağıtıldı, ailelere ise uzun süredir hasret kaldıkları topraklarına kavuşmanın heyecanı eşlik etti. Bazı Suriyeliler, Türkiye’de yıllar boyunca kendilerine sunulan destek ve misafirperverlik için teşekkür ederek, kendi ülkelerinde yeni bir hayata başlama umuduyla yola çıktıklarını ifade etti.

Yetkililer, geri dönüş sürecinin tamamen gönüllülük esasına dayandığını ve hiçbir şekilde zorlama bulunmadığını vurgularken, ulaşım ve gerekli lojistik desteğin de devlet tarafından sağlandığını belirtti. Ayrıca süreç boyunca psikososyal destek hizmetleri de devam ediyor.

Kahramanmaraş’tan başlayan bu gönüllü geri dönüş süreci, hem Türkiye’nin göç yönetimindeki insani yaklaşımını hem de uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.