Kahramanmaraş Uluslararası Kitap Fuarı, bu yıl yalnızca edebiyat dünyasını buluşturmakla kalmadı; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yaptı. Eğitimci Hanifi Yılmaz tarafından hayata geçirilen “Askıda Kitap” uygulaması, fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ekonomik nedenlerle kitap satın alamayan okurlara destek olmayı amaçlayan Yılmaz, her yıl fuar döneminde kendi imkânlarıyla ve gönüllü bağışlarla yüzlerce kitabı ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Uygulama, “Askıda ekmek” geleneğinden esinlenerek kitap dünyasına uyarlanmış bir dayanışma modeli olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçiler, standlarda yer alan kitaplardan diledikleri kadar satın alıp “askıya” bırakabiliyor. Kitap almak isteyenler ise bu askıdaki kitaplardan ücretsiz yararlanabiliyor. Böylece bir yandan okuma sevgisi yaygınlaştırılırken, diğer yandan toplumda paylaşma ve dayanışma kültürü canlı tutuluyor.

“Askıda Kitap” projesi, toplumda okuma bilincini artırmayı, her yaştan bireyin kitapla buluşmasını sağlamayı ve kültürel paylaşımın gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.

Hanifi Yılmaz ise projeye gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, toplumun farklı kesimlerinden insanların projeye olumlu yaklaştığını, amaçlarının kitap sevgisini daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu ifade etti.