Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, edebiyatseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Her yıl artan ilgiyle düzenlenen fuar, bu yıl da şehrin kültürel dinamizmini güçlendiren etkinliklerle dolu dolu geçiyor.

Edebiyatın farklı yüzlerinin keşfedildiği söyleşi programlarında şehrin kültürel geleceği şekilleniyor. Bu kapsamda, yazar ve şair Bestami Yazgan’ın katılımıyla keyifli bir söyleşi programı gerçekleştirildi. Yazgan, söyleşi programında edebiyat yolculuğunu anlatırken, kitapların insan ruhundaki iyileştirici gücüne vurgu yaptı.

Aile kavramının yazınsal üretimindeki etkilerini de paylaşan yazar, dinleyicilerle sıcak bir bağ kurdu. Yazgan, etkinlik sonunda kitaplarını imzalayarak okurlara unutulmaz bir hatıra bıraktı.

Kitap fuarının edebiyat şöleni olarak gerçekleştirildiğini ifade eden şair ve yazar Bestami Yazgan, “Kahramanmaraş’ta geleneksel hale gelmiş ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen Kitap Fuarı’na okurlarımızla bir araya geldik. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Okurlarımızla bir arada olmak mutluluk verici. Büyükşehir Belediyesine ve kitap dostu Kahramanmaraş halkına çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Binlerce edebiyatsever tarafından ilgiyle takip edilen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda okurlarla bir araya gelen yazar Tarık Tufan ise edebiyat ve sinema üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Fuar kapsamında düzenlenen söyleşi etkinliğinde sevilen yazar Tarık Tufan, edebiyat ve sinema arasındaki geçişkenliği, hikâye anlatıcılığının dönüşümünü ve üretim süreçlerindeki kişisel deneyimlerini samimi bir dille katılımcılara aktardı.

Katılımcılar, söyleşi boyunca hem edebi hem sinematografik anlatımın inceliklerine dair önemli bilgiler edinirken, Tufan’ın kendi eserlerinden ve senaryo çalışmalarından verdiği örneklerle keyifli bir edebiyat yolculuğuna çıktı.

Söyleşi programı sonrası samimi açıklamalarda bulunan Tarık Tufan, “10. Kahramanmaraş Kitap Fuarı kutlu olsun ve Kahramanmaraş’ımızda daha nice onlarca yıl kitap fuarı, edebiyat ve kitap konuşulsun, yazarlar ve okurlar bir araya gelsin. Çünkü Kahramanmaraş havasıyla, toprağıyla, suyuyla, şairleriyle, yazarlarıyla edebiyatın başkenti olmasıyla buna değer bir şehir” cümlelerini kaydetti.