Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması", "7258 sayılı kanuna muhalefet", "başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir’de 18 şüpheliye ait 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17 şüpheli yakalanırken bir kişinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, tablet, ajanda, sim kart ve dijital materyal ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, örgütün yöntemleri detaylandırılarak şu bilgiler paylaşıldı:

“Şüphelilerin, örgüt içinde ‘sahacı’ olarak bilinen kişiler aracılığıyla hesap temini yaptıkları, bu hesaplar üzerinden banka ve kripto platformlarında işlem açtıkları, bazı hesap sahipleri adına sözde e-ticaret işletmeleri kurarak POS cihazları üzerinden ‘nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis’ faaliyetleri yürüttükleri tespit edilmiştir.”

MASAK tarafından sağlanan hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda, şüpheli hesaplarda yaklaşık 8,5 milyar TL’lik suç kaynaklı işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.