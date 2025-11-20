İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Kahramanmaraş, Mersin ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda sahte 3 ehliyet, 131 eğitim sertifikası belgesi, 107 ustalık belgesi, 21 kalfalık belgesi, 13 usta öğretici belgesi ve 91 SRC sertifikası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktan serbest bırakıldı.