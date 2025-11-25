Dulkadiroğlu Belediyesi ve TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında öğrenciler tarafından yeşil alan ve parklarda kullanılmak üzere üretilen 380 bank ve masa, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, gazetecilere, depremlerde ağır hasar gören ilçenin yeniden ayağa kalkması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 2 yıldır belediyenin yeşil alanlardaki kullandığı mobilyaların öğrenciler tarafından imal edildiğini anlatan Akpınar, almış oldukları hizmetten son derece memnun kaldıklarını söyledi.

Öğrencilerin, aile ve ülke ekonomisine destek olmak adına başlatmış oldukları bu çalışmanın desteklenmesi gerektiğine işaret eden Akpınar, şunları kaydetti.

"Genç yaşta çok da güzel gelir elde ediyorlar. Şehrimizin ihtiyaçlarını şehrimizin çocukları gerçekleştiriyor. Bu çok önemli bir konu. Biz gurur duyuyoruz. Gerçekten duygulandım. Çünkü kendi ürünlerimizi kendimiz üretmeliyiz ve bu da gençlerimiz tarafından üretiliyor. Daha lise 1'de okuyan öğrencinin aile ekonomisine katkı sağladığını görebilmek ve okulu bitirmeden meslek sahibi olduğunu gözlemlemek bizim için gurur kaynağı."

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart ise meslek liselerinin üreterek öğreten bir eğitim anlayışına sahip olduğunu vurguladı.