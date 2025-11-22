30 Haziran’da gerçekleştirilen ihalenin ardından yapımına başlanan 17 bin 500 kişilik stadyum, şehrin spor altyapısına çağ atlatacak yeni bir yatırım olarak yükseliyor.

Dulkadiroğlu İstasyon Mahallesi’nde hayata geçirilen projede, temel hazırlık sürecinin tamamlanmasıyla birlikte demir ve betonarme uygulamalarında önemli ilerleme kaydedildi.

Sahada yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda stadyumun temel ve altyapı imalatları büyük ölçüde tamamlanırken tribün bloklarının ilk taşıyıcı elemanları da yükselmeye başladı.

Toplam 2 Milyar TL’lik yatırım bedeline sahip proje; 17 bin 500 seyirci kapasiteli tribünün yanı sıra modern localar, geniş ve fonksiyonel fuaye alanları, sosyal donatı birimleri, spor salonları ve modern bir stadyumda bulunması gereken tüm teknik altyapı unsurlarını bünyesinde barındıracak.

Sadece spor karşılaşmalarına değil, kültürel ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanan stadyum, tamamlandığında Kahramanmaraş’ın sportif kapasitesini artırırken aynı zamanda şehrin ekonomik ve sosyal hayatına da canlılık kazandıracak.

Bölgesel ölçekte bir çekim merkezi olması hedeflenen proje, şehre yeni bir marka değer kazandıracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte stadyumun inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Görgel ve Vali Ünlüer, projeye ve mevcut çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’den bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın yıllardır beklediği bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Haziran’da yapılan ihalenin ardından yüklenici firma sahaya hızlı bir şekilde intikal etti ve bugün itibarıyla temel ve altyapı imalatlarında önemli bir mesafe kat edilmiş durumda. Tribün bloklarının taşıyıcı elemanlarının yükselmeye başlaması, sürecin ne kadar planlı ve güçlü ilerlediğinin en somut göstergesi. Bu stadyum sadece maç izlenecek bir yapı olmayacak; locaları, geniş fuaye alanları, sosyal donatıları ve modern altyapısıyla şehrimize katkı sunacak. Amacımız, gençlerimizin sporla daha fazla buluştuğu, Kahramanmaraş’ın bölgesel anlamda güçlü bir spor merkezi haline geldiği bir şehir inşa etmek. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve tüm emeği geçenlere şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş’a yakışır, gurur duyacağımız bir eseri daha hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.