Kahramanmaraş genelinde havanın çok bulutlu, gün boyunca ise aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, kentin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklık: 8°C

En yüksek sıcaklık: 12°C

Nem oranı: %69 – %96

Rüzgar hızı: 5 km/sa

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

İlin yüksek rakımlı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don riskine karşı uyarı yapıldı.

METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle;

Ani sel

Su baskını

Ulaşımda aksamalar

gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, Kahramanmaraş’ta gün boyunca serin ve yağışlı bir hava etkili olacak.