Türk Hava Yolları’nın Kahramanmaraş’a özel hazırladığı tanıtım kampanyası, önemli bir başarıya imza atarak prestijli bir ödülle taçlandırıldı. THY’nin marka yüzü olan oyuncu Melis Sezen’in rol aldığı “Kahramanmaraş’ı Keşfet” reklam filmi, Altınyıldız Classics – Yılın Yıldızları 2025 ödül töreninde “Yılın En Beğenilen Reklam Filmi” ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin en saygın öğrenci ödülleri arasında yer alan ve bu yıl 24’üncüsü düzenlenen törende, üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül, Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve kültürel zenginliğini etkileyici bir dille yansıtan reklam filmine verildi. Görsel anlatımı, güçlü hikâyesi ve sinematografik diliyle öne çıkan film, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kampanya kapsamında Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin ön plana çıkarılması hedeflenirken, şehrin yaylaları, tarihi yapıları, gastronomisi ve kültürel dokusu geniş kitlelere ulaştırıldı. Melis Sezen’in projeye kattığı enerji ve anlatım gücü de filmin etkisini artıran unsurlar arasında yer aldı. Başarılı oyuncu, performansıyla ödül alan isimler arasında gösterildi.

Türk Hava Yolları’nın güçlü marka kimliğiyle hazırlanan bu tanıtım çalışması, sadece bir reklam filmi olmanın ötesine geçerek Kahramanmaraş’ın ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkı sundu. Alınan ödül, hem THY’nin yaratıcı iletişim gücünü hem de Kahramanmaraş’ın turizmde yükselen değerini bir kez daha gözler önüne serdi.