Geleceğin nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlamak, aynı zamanda eğitim alanındaki ihtiyaçlara dikkat çekmek amacıyla, Kavlaklı Mesleki Eğitim Merkezi Kütüphanesine son teknoloji bilgisayarlar kazandırıldı.

Gerçekleştirilen programda Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur bilgisayarları yerinde inceleyerek öğrencilerle bir araya geldi.

Modern cihazlarla güçlenen kütüphane, gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak eğitim ortamını daha verimli hâle getirecek.

Programın ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Vali Ünlüer, eğitime yapılan yatırımların şehrin geleceğine yapılan en değerli yatırımlar olduğunu ifade ederek bu anlamlı katkıdan dolayı tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Teknolojinin öğrenme ile buluştuğu bu örnek proje, Kahramanmaraş’ta gençlerin geleceğine umut ve güç katmaya devam ediyor.