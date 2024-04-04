Başkan Okumuş, görevi yeni Başkan Mehmet Karaca’ya devretti Başkan Okumuş, görevi yeni Başkan Mehmet Karaca’ya devretti

Düzenlenen Operasyonlarda Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak, Uyuşturucu Madde İmal Etmek Ve Ticaretini Yapmak Suçundan 2 Şüpheli Kişi Yakalanarak Gözaltına Alındı.
Söz Konusu Şüphelilerden; 1 Adet Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet Hassas Terazi, 109 Gr  Bonzai, 153 Gr Metamfetamin, 51 Gr Esrar, 94 Adet Uyuştucu Hap, 22 Adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı, 1 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.
Operasyonda 21 Şüpheli Şahıs Yakalanarak Gözaltına Alınırken Firari 1 Şahsı Yakalama Çalışmaları İse Devam Etmekte.
 

Kaynak: TRT HABER