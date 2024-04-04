Düzenlenen Operasyonlarda Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak, Uyuşturucu Madde İmal Etmek Ve Ticaretini Yapmak Suçundan 2 Şüpheli Kişi Yakalanarak Gözaltına Alındı.
Söz Konusu Şüphelilerden; 1 Adet Ruhsatsız Tabanca, 1 Adet Hassas Terazi, 109 Gr Bonzai, 153 Gr Metamfetamin, 51 Gr Esrar, 94 Adet Uyuştucu Hap, 22 Adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı, 1 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.
Operasyonda 21 Şüpheli Şahıs Yakalanarak Gözaltına Alınırken Firari 1 Şahsı Yakalama Çalışmaları İse Devam Etmekte.