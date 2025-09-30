Kahramanmaraş’taki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği zulme sessiz kalmamak adına çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerden biri de boykot listesinde yer alan firmaların önünde yapılan sessizlik eylemleri oldu.

22 Gün Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve boykot listesinde bulunan bir firmanın önünde toplanan kalabalık, ellerinde pankartlarla sessizce durarak tepkilerini ortaya koydu.

Eylemde hem İsrail’e destek veren firmalara karşı toplumsal farkındalık oluşturmak hem de 5 Ekim’de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde yapılacak mitinge dikkat çekmek amaçlandı.

Katılımcılar, “Boykot bir vicdan meselesidir” vurgusuyla vatandaşları duyarlı olmaya çağırırken, sessizlik eylemi çevredeki vatandaşlardan da destek gördü.

Sivil toplum temsilcileri, Gazze halkına destek olmanın sadece sözle değil, günlük hayatta alınacak bilinçli kararlarla da mümkün olduğunu ifade ederek, boykot çağrılarını yineledi.