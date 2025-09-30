15 Temmuz Millet Bahçesi’nde başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen Spor Vadisi, hızla yükseliyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler alanda zemin hazırlıkları, kazı ve dolgu işlemleri, spor alanlarının oluşturulması ve betonarme uygulamalarını sürdürüyor.

Toplam 30 bin metrekarelik dev bir alana inşa edilen proje, spor, dinlenme ve doğal yaşamı aynı çatı altında buluşturan özgün mimarisiyle Kahramanmaraş’a yeni bir nefes olacak.

Uluslararası standartlara sahip 4 tenis sahası, 3 basketbol sahası, 1 bocce alanı, 2 açık hava fitness bölümü, 2 açık alan satranç ünitesi ve 2 masa tenisi alanı ile hem amatör hem de profesyonel sporculara hizmet verecek.

Proje kapsamında oluşturulacak 800 metrekarelik spor temalı oyun alanı, miniklerin güvenli ve eğlenceli bir ortamda fiziksel aktiviteler yapmalarına imkân tanıyacak.

Spor Vadisi, yalnızca spor tesisleriyle değil; kamelyalar, oturma grupları, soyunma ve hakem odaları ile de ziyaretçilerine konforlu bir deneyim sunacak.

Alanda yer alacak biyolojik gölet ise doğal görselliğiyle projeye ayrı bir değer katacak. Böylece Spor Vadisi, ailelerin piknik yapabileceği, gençlerin sosyalleşebileceği ve doğaseverlerin huzur bulabileceği bir yaşam merkezi olacak.