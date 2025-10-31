Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Avrupa Birliğinin Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı çerçevesinde 20 adet 12 metrelik tam elektrikli otobüslerin teslimatı yapılmaya başlandı. İlk teslimat kapsamında Milli İrade Meydanı’na getirilen tam elektrikli otobüsleri inceleyen Başkan Görgel, yeni araçların şehir içi ulaşıma önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Fırat Görgel, “Yeşil ulaşım hamlemizle Kahramanmaraş'ımızı geleceğe taşıyoruz. Kahramanmaraş’ın ilk elektrikli otobüsleri şehrimize hayırlı olsun. Bir hafta içerisinde 20 aracımızı da teslim alacağız” dedi.

“Kahramanmaraş, Yenilikçi Ulaşımda Örnek Şehir Olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tam elektrikli otobüslerin ‘Yeşil Ulaşım’ vizyonu kapsamında şehre kazandırıldığını ifade ederek, “Kahramanmaraş’ta hemşehrilerimize daha modern, konforlu ve çevre dostu bir ulaşım sunmak için çalışıyoruz. Bu elektrikli otobüsler, karbon salınımını azaltarak temiz bir şehir hedefimize katkı sağlayacak. Şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz ve aynı zamanda şehrimiz yenilikçi ulaşımda örnek şehir olacak” cümlelerini sarf etti.

Başkan Görgel, “Bizim hedefimiz sadece yol yapmak, araç almak değil; Kahramanmaraş’ta sürdürülebilir bir şehir yaşamı oluşturmak. Bu yatırımla birlikte çevreye duyarlı, enerji verimli ve akıllı ulaşım teknolojilerini şehrimize kazandırıyoruz. Kahramanmaraş, geleceğe temiz enerjiyle, güçlü adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.