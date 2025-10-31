Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle izleyicilerine unutulmaz bir müzik sürprizi hazırladı. Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, diziye özel bir şarkı yaptı.

Dizinin jenerik müziğinde de imzası bulunan “Minik Serçe” Sezen Aksu, bu kez dizinin sevilen karakterleri Cihan ve Alya’nın aşkı için özel bir parça besteledi. “Çek Tetiği" isimli şarkı izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba, çekimlerin yapıldığı Midyat’tan İstanbul’a giderek şarkının Kanlıca’daki stüdyoda kaydını gerçekleştirdi.

Şarkı için Cihan, Alya, Şahin, Nare, Kaya ve Zerrin’in duygusal sahnelerine yer verilen özel bir klip de hazırlandı.

Yeni bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından “Çek Tetiği” kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dizinin takipçileri, Sezen Aksu’nun güçlü sözleri ve şarkının dizideki etkileyici kullanımı hakkında binlerce paylaşım yaptı.

Yeni bölüm tanıtımını ve şarkıyı dinlemek için tıklayın