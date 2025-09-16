Kahramanmaraş’ta üç kardeş tarafından kurulan Şekerli Vakfı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden aile bireylerinin anısını yaşatmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Vakıf, özellikle depremzede vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

Depremin hemen ardından ücretsiz ekmek dağıtımına başlayan vakıf, bugün itibarıyla Divanlı Camii üzeri ve Kuyumcukent kavşağı olmak üzere iki noktada günlük binlerce ekmek dağıtımını sürdürüyor. Ayrıca Kahramanmaraş’ta eğitim gören başarılı, öksüz, yetim ve dar gelirli öğrencilere burs ve kırtasiye desteği sağlanıyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte vakıf, şehirdeki 306 öğrenciye kişi başı bin lira kırtasiye yardımı yaptı. Önümüzdeki ay da aynı öğrenciler için aynı miktarda destek sağlayarak toplamda yaklaşık 600 bin liralık katkı sunacak. Bunun yanında hafız olup üniversite öğrenimine devam eden başarılı öğrencilere de burs desteği veriliyor.

Yurt dışındaki çalışmalarıyla da öne çıkan Şekerli Vakfı, Gazze’de günlük bin kişilik sıcak yemek ve iki bin ekmek dağıtımı yaparak gönüllere dokunuyor.