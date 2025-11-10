Kahramanmaraş, spor tarihine altın harflerle yazılacak bir başarıya daha tanıklık etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in güçlü desteğiyle turnuvaya katılan Büyükşehir Belediyesi Goalball Kadın Takımı, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 2025 Goalball Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Cesur Kadınların Turnuva Yolculuğu

Grup aşamasında Csavh Lyon’u 12-2, Napaja’yı 8-2 ve ev sahibi Füsche Berlin’i 7-5’lik skorlarla mağlup eden Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde RGC Hansa’yı 7-2 yenerek finale yükseldi.

Finalde yeniden karşılaştığı Füsche Berlin karşısında istediği performansı sergileyemeyen Büyükşehir Belediyespor mücadeleyi 4-1 kaybederek Avrupa ikincisi oldu.

Bu sonuçla birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Goalball Kadın Takımı, kulüp düzeyinde ilk kez Türk takımın katıldığı turnuvada Avrupa ikincisi olma başarısı göstererek tarihi bir başarıya imza attı.

“Kahramanmaraş’ımızın Adı Avrupa’da Yankılandı”

Goalball takımın yakalığı tarihi başarının Kahramanmaraş’ın sporla yükselen sesi olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kadın Goalball Takımımız, 2025 Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa ikincisi olarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Sporcularımızın sahadaki üstün performansı, teknik ekibimizin özverili çalışmaları ve bu başarıya giden yolda gösterilen birlik ruhu, Kahramanmaraş’ın spor vizyonuna ve kadın sporcuların gücüne ışık tuttu ve aynı zamanda Kahramanmaraş’ın adı Avrupa’da yankılandı. Türk kadın Goalball’u tarihinde bir ilke imza atan takımımızın sporcularını ve teknik ekibini gönülden tebrik ediyorum” dedi.