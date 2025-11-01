Kahramanmaraş Kadın Platformu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Şehrin dört bir yanından katılımın olduğu etkinlikte, Kahramanmaraşlı kadınlar Cumhuriyetin önemini bir kez daha hatırlatarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Program, şehrimizin çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyelerinin yanı sıra siyasi parti kadın kollarının temsilcilerinin ve çok sayıda değerli konuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı’nı kadın dayanışması ve toplumsal farkındalık çerçevesinde kutlamanın gururunu yaşadı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Zeynep Arıkan önemli mesajlar verdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğretim üyesi Doçent Dr. Tülay Aydın’ın da konuşmacı olarak katıldığı programda Cumhuriyetin önemi bir kez daha vurgulanarak bu emanete sahip çıkılma sözü verildi.

Program boyunca katılımcılar, konuşmaların ardından Cumhuriyetin kazanımlarına dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Kahramanmaraş Kadın Platformu’nun 29 Ekim etkinliği, şehrin kültürel ve toplumsal yaşamına önemli katkılar sunarken, Cumhuriyetin kadınlar tarafından yaşatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini bir kez daha hatırlattı.