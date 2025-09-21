Nesine 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Temsilcimiz Kahramanmaraşspor, ligin 3. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Hacettepe Türk Metalspor ile 1-1 berabere kalarak Ligdeki ilk puanını aldı.



2025-2026 Futbol Sezonu Nesine 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor, ligde oynadığı ilk 2 maçından mağlup ayrılmıştı. Temsilcimiz, ligin 3.haftasında Hacettepe Türk Metalspor ile karşı karşıya geldi. Batıpark Adem Şahan Futbol Sahası’nda oynanan maça, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maçın başlama vuruşuyla birlikte her iki takım kontrollü oyunu tercih etti. Rakip yarı sahasında baskısını artıran Kahramanmaraşspor, bulduğu fırsatları değerlendiremezken, konuk takım 17.dakikada Mehmet Uğurlu’nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.



GOL ŞANSLARI DEĞERLENDİRİLEMEDİ



Maçın ikinci yarısında beraberlik golü arayan temsilcimiz, aradığı golü 53.dakikada buldu. Vedat Saygı attığı muhteşem golle skoru 1-1’e getirdi. Beraberlik golünün ardından kırmızı-beyazlılar maçta öne geçmek için çok sayıda gol şansı yakalasa da Hacettepe Türk Metalspor file bekçisi yaptığı kurtarışlarla adeta kalesini gole kapattı. Ev sahibi Kahramanmaraşspor’un 2 pozisyonunda ise direkler konuştu. 90 dakika sonunda başka gol olmazken, temsilcimiz Kahramanmaraşspor ligde ilk puanını almış oldu.