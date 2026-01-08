2025-2026 Futbol Sezonu Nesine 3. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ilk devresinin tamamlanmasının ardından gözler, bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla başlayacak olan ikinci yarıya çevrildi. Şehrimizi 2. Grup’ta temsil eden Kahramanmaraşspor, ikinci devrenin açılış maçında Kilis 1984 Spor’a konuk olacak.

Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları almakta zorlanan kırmızı-beyazlı ekip, oynadığı 15 maçta topladığı 12 puanla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi verdi. Teknik heyet ve futbolcular, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak hem moral kazanmayı hem de ligde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Ev sahibi Kilis 1984 Spor ise kendi sahasında oynayacağı bu kritik mücadelede avantajı elinde tutmayı planlıyor.

Kilis 1984 Spor ile Kahramanmaraşspor arasında oynanacak olan mücadele, 10 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te Kilis 7 Aralık Stadı’nda başlayacak. Karşılaşmanın Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanması öngörülüyor.

İki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşmanın, tempolu ve mücadele gücü yüksek bir oyuna sahne olması bekleniyor.