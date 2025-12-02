Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda, çiftçilere yüzde 50 hibe ile ceviz, badem ve zeytin fidanı desteği sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında fidan dağıtımları KAFUM’da başladı. Program doğrultusunda, daha önce başvuruda bulunan üreticilere fidanları sırayla teslim edilirken, toplam bin 500 üreticiye 193 bin adet ceviz, badem ve zeytin fidanı ulaştırılacak.

Başta ceviz, badem ve zeytin olmak üzere birçok ürün için sağlanan hibe destekleriyle hem üreticinin maliyet yükünü azaltmak hem de Kahramanmaraş’ın tarımsal üretim potansiyelini artırmak hedefleniyor. Çalışmanın, uzun vadede hem ekonomik hem de verimlilik açısından bölgeye önemli katkılar sunması bekleniyor.