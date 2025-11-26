Kentin dört bir yanından bir araya gelen motor tutkunları, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla motorlarına turuncu balonlar bağlayarak şehir turu düzenledi.

25 Kasım’ın simgesi olan turuncu renkle “şiddete karşı dayanışma” mesajı veren sürücüler, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin ana güzergâhlarında konvoy halinde ilerledi. Vatandaşlara farkındalık çağrısı yapılan sürüş, cadde boyunca büyük ilgi gördü.

Etkinliğe katılan motosiklet severler, kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınların değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir sorun olduğuna dikkat çekerek herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Konvoy güzergâhı boyunca balkonlardan ve kaldırımlardan destek veren vatandaşlar alkışlarla sürücülere eşlik etti.

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen bu anlamlı farkındalık sürüşü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, aile içi huzur, güven ve şiddetsiz bir yaşamın önemine dikkat çeken güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.