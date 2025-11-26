Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Şehit Cemil Kaçmaz Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Etkinlikte öğrenciler ve huzurevi sakinleri samimi bir ortamda bir araya gelerek uzun sohbetler gerçekleştirdi.

Programın bir diğer renkli bölümü ise Kahramanmaraş Musiki Derneği’nin sunduğu müzik dinletisi oldu.

proje; Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Musiki Derneği’nin ortak katkılarıyla hayata geçirildi.

“Zamanın İki Yakası” buluşmalarıyla, gençlerle yaşlılar arasında güçlü bir bağ kurularak kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasına önemli bir destek sağlandı.

Projeye yönelik ilginin artmasıyla birlikte, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde devam ettirilmesi planlanıyor.