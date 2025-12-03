“Herkes Farklı Herkes Eşit” temasıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ile çok sayıda özel gereksinimli birey ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, özel gereksinimli bireylerin hazırladığı şiir ve şarkı dinletileri, dans performansları ve renkli gösteriler büyük beğeni topladı. Zaman zaman duygu dolu, zaman zaman da eğlenceli anlara sahne olan etkinlik salonu, katılımcıların coşkulu alkışlarıyla yankılandı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın dayanışma ve merhamet kültürüyle özel gereksinimli bireyleri her zaman önceliklendiren bir şehir olduğunun altını çizdi.

Göreve geldikleri günden bu yana engelsiz yaşam vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Başkan Görgel,

“Bir şehir, en çok kimseyi geride bırakmadığında güzeldir. Biz, engelleri değil imkânları konuşan bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çok büyük adımlar atıyoruz, atmayı da sürdüreceğiz. Projelerimizle erişilebilirlikte Türkiye’ye örnek olacağız.

En önem verdiğimiz projelerden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezimiz bugün sadece Kahramanmaraş’ın değil, Türkiye’nin örnek gösterilen merkezlerinden biri oldu. Bu merkezde 17 farklı atölyede 223 özel birey üretimden sanata pek çok alanda kendini geliştiriyor; bin 570 vatandaşımıza psikososyal destek sağlanıyor. Yine Türkiye’de örneğine az rastlanan Medikal Malzeme Tamir Atölyemizde, şehir içi ve çevre illerden gelen tekerlekli sandalye ve medikal cihazlar ücretsiz olarak tamir ediliyor” dedi.