Olay, Akif İnan Mahallesi 5013. Sokak üzerinde bulunan Gürkan Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitenin 4. katında bulunan ikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düşen 15 yaşındaki F.Z.Ş. için ailesi ve komşuları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Vücudunda Çok Sayıda Kırık Var

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Görünüş itibarıyla vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi kırıklar olduğu tespit edilen F.Z.Ş., ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği ikamette ve site çevresinde incelemelerde bulundu. Olayın kaza mı, düşme mi yoksa farklı bir sebepten mi kaynaklandığı yapılacak detaylı soruşturmanın ardından netlik kazanacak.