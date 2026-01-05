Şehir merkezine yakın noktalar ve TOKİ konutları çevresinde görülen kurtlar, bölge sakinlerinde büyük endişeye yol açtı. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının, çareyi insan yerleşimlerinin bulunduğu alanlara yaklaşmakta bulduğu gözlemlendi.

Kılavuzlu Gölkent’te Kurt Sürüsü Görüntülendi

İlk olay, şehrin en hareketli bölgelerinden biri olan Kılavuzlu Gölkent civarında yaşandı. Çevrede yiyecek arayan 3 kurt, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yerleşim yerlerine oldukça yakın bir mesafede dolaşan kurtların rahat tavırları, çevredeki vatandaşlarda tedirginliği artırdı.

Pazarcık’ta Bağ Evine "Davetsiz Misafir"

Bir diğer kurt haberi ise Yukarı Pazarcık 5. Etap TOKİ konutları yakınlarından geldi. Bölgedeki bir bağ evinin bahçesine giren bir kurt, evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kurdun bir süre evin çevresinde dolaşarak yiyecek aradığı, ardından bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Uzmanlardan "Dikkatli Olun" Çağrısı

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından uzmanlardan açıklama geldi. Yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle doğadaki besin zincirinin aksadığını belirten uzmanlar;

Yaban hayvanlarının aç kaldıkları için içgüdüsel olarak yerleşim yerlerine yöneldiğini,

Vatandaşların bu hayvanlarla temas kurmaya çalışmaması gerektiğini,

Özellikle gece saatlerinde ıssız alanlarda tek başına bulunulmamasının önemini vurguladı.

Yetkililer, benzer bir durumla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veya belediye ekiplerine bilgi vermesi gerektiğini hatırlattı.