Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış hastalıkları yeniden gündeme geldi. Özellikle kulak burun boğaz (KBB) polikliniklerinde yaşanan yoğunluk, soğuk algınlığı, nezle, boğaz ağrısı ve öksürük şikâyetlerindeki artışı gözler önüne seriyor.

Hastanelerde yoğunluk artarken, vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak amacıyla doğal ve geleneksel yöntemlere yöneliyor. Bu kapsamda aktarlara olan ilgi de her geçen gün artıyor. Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren aktarlar, kış aylarında özellikle bitkisel çaylara ve doğal ürünlere talebin belirgin şekilde yükseldiğini ifade ediyor.

Aktar esnafının verdiği bilgilere göre, ıhlamur bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Bunun yanı sıra kekik, adaçayı, nane-limon, zencefil ve kuşburnu gibi ürünlerden hazırlanan karışık kış çayları da yoğun ilgi görüyor. Bağışıklık sistemini desteklediği düşünülen kış macunları ise hem yetişkinler hem de çocuklar için sıkça satın alınan ürünler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, bitkisel ürünlerin bilinçli tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu tür ürünlerin yalnızca hastalık ortaya çıktığında değil, hastalanmadan önce düzenli ve ölçülü şekilde tüketilmesinin daha faydalı olabileceğini belirtiyor. Ayrıca bol sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve yeterli uyku gibi temel alışkanlıkların da kış hastalıklarından korunmada önemli rol oynadığı vurgulanıyor.

Kahramanmaraş’ta önümüzdeki günlerde soğuk havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, hem sağlık kuruluşlarında hem de aktarlarda yaşanan yoğunluğun bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.