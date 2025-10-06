AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, “Bir Sofrada İhya ve İnşa” programında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül yaparken, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci de bir konuşma yaparak katılımcılara teşekkür etti.

Uygur, konuşmasında 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın yeniden inşasının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Temmuz 2025 itibarıyla 45 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini, yıl sonuna kadar ise 29 bininin daha teslim edileceğini söyledi.

Ayrıca Uygur, “Türkiye Yüzyılı, güvenin, huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır” diyerek, terörle mücadelede milletin desteğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Filistin ve Gazze meselesinde her zaman öncü halde olduğunu belirten Uygur, BM’de dile getirilen “Daha adil bir dünya mümkündür” sözlerinin tüm insanlığın vicdanında yankı bulduğunu ifade etti.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal, çok sayıda partili, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basın mensupları da katıldı. Etkinlikte ayrıca Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) projesi tanıtıldı; projeyle vatandaşlara daha yakın hizmet sunmanın amaçlandığı vurgulandı.