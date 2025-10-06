Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) 4. hafta mücadelesinde Kipaş İstiklal Spor, evinde Darüşşafaka Lassa’yı 75-70 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma baştan sona büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarı boyunca dengeli geçen maçta, İstiklal Spor soyunma odasına 37-36’lık minimal farkla üstün girdi.

Ancak üçüncü çeyrekte savunmadaki sertliği ve hücumdaki istikrarıyla farkı açmayı başardı. Karşılaşmanın son periyodunda Darüşşafaka’nın yaptığı baskılı oyun ve dönüş çabaları skoru tehdit ettiyse de ev sahibi ekip, taraftarının coşkulu desteğiyle karşılaşmayı 75-70 kazanmayı bildi.

Bu zaferle birlikte Kipaş İstiklal Spor ligdeki çıkışını sürdürürken taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.