Olayın Adresi: Mağralı Mahallesi

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrikli motorunu satmak isteyen genç, sosyal medya üzerinden bir alıcıyla iletişime geçti.

Yabancı uyruklu alıcı, aracı görmek ve denemek istediğini belirterek gençle buluştu. Ancak motoru “sadece kısa bir deneme sürüşü yapacağım” diyerek teslim alan şahıs, bir daha geri dönmedi.

Motoru Denemek İstedi, Geri Dönmedi

Dolandırıcı şahıs, motorla birlikte hızla olay yerinden uzaklaşırken, aracın ruhsat ve diğer resmi evraklarını da yanında götürdü.

Durumu kısa sürede fark eden genç, şüpheliye ulaşamayınca büyük bir panik yaşadı.

Evraklar Çalındığı İçin Şikâyet Zorlaştı

Mağdur genç, dolandırıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirmek istedi. Ancak motorun ruhsatı ve belgeleri de çalındığı için, resmî şikâyet süreci gecikti.

Yetkililer, vatandaşlara bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dolandırıcılık Yöntemi Sosyal Medyada Yaygınlaşıyor

Son dönemlerde benzer yöntemlerle yapılan dolandırıcılık vakalarının arttığına dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yapılan araç satışlarında “deneme sürüşü” bahanesiyle dolandırıcılık riskine karşı, kimlik doğrulaması yapılmadan araç teslim edilmemesi gerektiğini vurguluyor.