Uzak Şehir Son Bölüm Nerede İzlenir?

Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Müfit Kayacan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Uzak Şehir, her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Diziyi kaçıranlar için Uzak Şehir 36. bölüm ve önceki bölümler Kanal D’nin resmi web sitesi üzerinden ücretsiz ve HD kalitede izlenebiliyor.

👉 Uzak Şehir son bölümü izlemek için: Kanal D Resmi Sitesi

Uzak Şehir 36. Bölüm Özeti

Uzak Şehir’in 36. bölümü, duygusal sahneleri ve beklenmedik gelişmeleriyle geceye damga vurdu.

Boran’ın gözlerini açması, Cihan ve Alya için yeni bir sınavın başlangıcı olur. Cihan, Alya’ya duyduğu aşkın tam ortasında Boran’ın varlığıyla kendini sönmeyen bir yangının içinde bulur.

Alya ise duygularını artık gizlemeden dile getirir ve Cihan’ı kaçtığı gerçekle yüzleşmeye zorlar.

Sadakat, Cihan ve Alya’yı artık ayıramayacağını anladığında, Boran’a geçmişini hatırlatmak için elindeki en güçlü kozu kullanır.

Ancak bu uğurda her şeyi göze alabilecek midir? Yoksa derinlerde sakladığı merhamet yeniden filizlenip onu durduracak mıdır?

Uzak Şehir Dizisi Hakkında