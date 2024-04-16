Aralarında husumet bulunan arkadaşlarını okul bahçesine çağıran Cengiz K., Mehmet Y. ve Özkan Özal’a okul bahçesinde silahla ateş açtı.
Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, Mehmet Y. ise yaralandı. Silahlı saldırının ardından Özkan Özal’ın yakınları olduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişiler, Cengiz K.’nın otomobilini kundakladı.
Kahramanmaraş'ta bir kişinin otomobili kundaklandı
Olay yerine gelen itfaiye,yangını kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kundaklamayı yapan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)