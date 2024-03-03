Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, park ve bahçelerden budama sonucu elde ettiği odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı park ve bahçe ekipleri, ilçe genelinde ağaç budama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında elde edilen ağaç parçaları ise, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak dönüştürülüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin anlamlı bir geri dönüşüme imza attığını söyledi.