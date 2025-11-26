Yaklaşık 300 bin öğrencinin öğrenim gördüğü şehirde, bu eğitim öğretim yılında onarımı tamamlanan 278 derslikli 17 okulda da yeniden ders zili çaldı. Böylece hem yeni yapılan hem de onarılan okullarla birlikte toplam derslik sayısı bin 68’e ulaştı.

Kent genelinde eğitim yatırımları tüm hızıyla sürüyor. Halen yapımı devam eden 105 okulda 1792 derslik, ayrıca güçlendirme çalışmaları süren 39 okulda 472 derslik bulunuyor. Bu projelerin tamamının Eylül 2026’ya kadar tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunulması hedefleniyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Akyar Mahallesi de iki yeni okula kavuştu. Yapımı tamamlanan 24 derslikli Dulkadiroğlu Akyar İlkokulu ile 24 derslikli Dulkadiroğlu Akyar Ortaokulu, modern mimarisi, geniş sınıfları ve güncel eğitim donanımlarıyla dikkat çekiyor. Yeni okulların hizmete girmesiyle bölgedeki öğrenciler daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir eğitim imkanlarına sahip oldu.

Kahramanmaraş’ta yürütülen eğitim seferberliği, hem deprem sonrası yaraların sarılmasına katkı sağlıyor hem de şehrin geleceğine güçlü bir yatırım niteliği taşıyor.