Deprem sonrası iş yerleri tamamen yıkılan ve uzun süredir geçici barınma alanlarında ticaretlerini sürdürmeye çalışan esnaflar, kentin yeniden ayağa kalkması için yapılan yatırımlara teşekkür ederken, mevcut mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Esnaflar, komşu dükkanların teslim edilmesine rağmen kendilerine hâlâ anahtar verilmediğini, ayrıca yeni yapılan iş yerlerinin büyüklüklerinin eski dükkânlarla uyumlu olmadığını belirtiyor. Bazı iş yeri sahipleri, ellerindeki tapu ve metrekare bilgileriyle yeni projeyi karşılaştırdıklarında ciddi farklar olduğunu, bazı iş yerlerinin ikiye bölünerek iki esnafa verildiğini öne sürerek sürecin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

Yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür eden esnaflar, ekonomik kayıplarının telafi edilmesi, dükkânlarının hak ettikleri ölçülerde teslim edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için çözüm bekliyor.

Depremzede esnaf, “Biz teşekkür ediyoruz, yapılan emeği görüyoruz. Ancak verilen sözler doğrultusunda hakkımız olan metrekarelerin teslim edilmesini istiyoruz. Geçimimiz bu dükkânlara bağlı. Kimse mağdur edilmesin.” diyerek yetkililere seslendi.

Kahramanmaraş’ta iş yeri teslimlerine yönelik tartışmalar sürerken, esnaf sürecin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.