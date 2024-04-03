Coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği dolayısıyla Türkiye'de kaliteli tarım ürünlerinin yetiştirildiği Kahramanmaraş'ta Dometes yetiştiriciliği tüm hızıyla devam ediliyor

Depremin etkilediği Kahramanmaraş’ta çiftçiler, yaşadıkları zorluklara ve kayıplarına rağmen seralarında domates ve salatalık yetiştirmek için tohum ve fideleri toprakla buluşturuyor.

20 yıldır Antalya’da olmak üzere bu işi yaptığını belirten üretimci Hacı kardeş Mahallelerinin tarımsal üretim açısından verimli olduğunu belirtti, ve Aksu Haber'e özel konuşan Hacı Kardeş doğru yetiştiricilik hakkında şu ifadelere yer verdi.

