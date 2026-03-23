Kahramanmaraş’ta asayiş uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi Lalapaşa Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Bu sırada ekiplerin “dur” ihtarına uymayan 46 AIM 242 plakalı araç sürücüsü kaçmaya başladı.

Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası sürücü M.G., polis ekiplerinin takibiyle yakalanarak durduruldu.

Alkollü Sürücüye 230 Bin TL Ceza

Olay sonrası yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında işlem başlatılırken;

“alkollü araç kullanmak”, “dur ihtarına uymamak” ve “genel güvenliği tehlikeye sokmak” suçlarından toplam 230 bin TL idari para cezası uygulandı.

Trafikte Tehlikeli Hareketlere Geçit Yok

Öte yandan kentte yaşanan bir başka olayda ise polis ekiplerini fark eden bir sürücü, kaçmaya çalışırken birçok trafik kuralını ihlal etti. Sürücünün; makas atmak, kırmızı ışık ihlali yapmak ve kaldırımdan araç kullanmak gibi tehlikeli hareketlerde bulunduğu belirlendi.

Yapılan denetim ve takip sonucunda sürücüye yaklaşık 100 bin TL para cezası kesildi.

Ehliyete El Konuldu, Araç Trafikten Men Edildi

Söz konusu sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi. Yaşanan olayda herhangi bir kazanın meydana gelmemesi ise olası bir facianın önüne geçti.

Denetimler Aralıksız Sürecek

Emniyet yetkilileri, şehir genelinde trafik ve asayiş denetimlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların trafik kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulundu. Trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı ağır yaptırımların uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.