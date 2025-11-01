Bu kapsamda, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde kurulan bilgilendirme çadırlarında sağlık ekipleri tarafından vatandaşlara meme kanseriyle ilgili farkındalık çalışmaları yapıldı.

Etkinlik boyunca, sağlık personeli tarafından kadınlara kendi kendine meme muayenesi yapmanın önemi anlatıldı; meme kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve erken tanı yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca vatandaşlara tarama programları hakkında detaylı bilgi verilirken, kadınların yaş gruplarına göre hangi aralıklarla muayene olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Etkinliğe Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindeki heyet de katıldı.

Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, Sağlık Bakanlığı’nın “koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri” vizyonu doğrultusunda yürütülen tarama faaliyetlerine dikkat çekildi. İl genelinde ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri bünyesinde hizmet veren KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimlerinin, erken teşhis ve halk sağlığının korunmasındaki kritik rolü vurgulandı.

Yetkililer, meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını belirterek, 20 yaşından itibaren her kadının ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapması, 40-70 yaş aralığındaki kadınların ise iki yılda bir mamografi çektirmesinin önemine değindi. Ayrıca düzenli taramaların, meme kanserinin erken evrede saptanmasıyla tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığı ifade edildi.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve KETEM birimlerine başvurarak ücretsiz kanser taraması yaptırabilecekleri hatırlatıldı. Sağlık ekipleri, etkinlik süresince gelen vatandaşların sorularını yanıtladı, farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirici sunumlar gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bilgilendirici çalışmaların toplum sağlığı açısından son derece faydalı olduğunu ifade ettiler