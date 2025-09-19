Alınan bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onikişubat İlçesi Bulutoğlu Mahallesinde A.A (68), O.K (42) ve Y.A’nın (38) ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet 7.62 mm çapında kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 62 adet 9 mm tabanca fişeği, 96 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 12 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet susturucu, 1 adet komando bıçağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.