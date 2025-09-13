Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iş makinesinin çarptığı iki küçük kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Önsen Caddesi'nde meydana geldi. Operatör Arif S. yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Ali K. ve 2,5 yaşındaki kardeşi Hatice K.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde küçük Hatice'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali K. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya sebep olan iş makinesi operatörü Arif S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.