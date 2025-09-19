Kahramanmaraş Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, 'Rotamız Gazze, Yükümüz Umut! Sumud Filosuna Selam Olsun' programı kapsamında ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar Esat Coşan Camisi önünde toplandı.

'Hamas'a selam direnişe devam' ve ' Katil İsrail' sloganları atan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmasını isteyen pankartlar eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Platform Sözcüsü Adnan Alagöz, yaptığı konuşmada, İsrail'in dünya devletlerinin ve BM'nin sessizliğinden cesaret alarak her türlü pervasız adımı atabileceğini söyledi.

Gazetecileri, kadınları yemek sırasındaki çocukları öldürmekten çekinmeyen İsrail'in sicilinin her türlü suç ve ahlaksızlıkla dolu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Vicdan gemisine uluslararası karasularda saldıran bu şımarık ve ahlaksız rejim aynı tavrını yine sergileyebilir. Şimdiden dronlarla takip ve şantaja başlayan İsrail filoya uluslararası sularda saldırabilir. Bu nedenle, Birleşmiş Milletlerin filoyu himayesine aldığına dair resmi bir açıklama yapmasını ve tüm üye ülkelerin bu himayeyi hayata geçirmek için bir girişim başlatmasını talep ediyoruz. Unutulmamalıdır ki İsrail terör örgütü yalnızca Filistinliler için değil bütün insanlık için doğrudan bir tehdittir. Coğrafyamızın kalbine saplanmış bir hançerdir. Bu hançer, bu siyonist mikrop bu bölgeden sökülüp atılmadıkça insanlık huzur bulamayacaktır.'

Alagöz, Kahramanmaraş sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Küresel Sumud Filosu'na tüm kalpleriyle destek olduklarını ve sonuna kadar olmaya devam edeceklerini dile getirdi.