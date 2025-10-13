Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü, MEB AKUB, AFAD ve İl Millî Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi iş birliğiyle, TOKİ Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 13 Ekim Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında kapsamlı bir tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen tatbikatın amacı, acil durumlarda öğrencilerin doğru davranışları sergileyebilme becerisini kazanmalarını sağlamak oldu. Tatbikat sırasında okul binasında alarm verilmesiyle birlikte öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde belirlenen güzergâhlardan güvenli bir şekilde toplanma alanına tahliye edildi.

Toplanma alanında yapılan öğrenci sayımı sonucunda bir öğrencinin eksik olduğu tespit edilince, senaryo gereği AFAD’a bağlı dağcılık eğitimi almış arazi arama kurtarma ekibi devreye girdi. Ekip, binada mahsur kalan öğrenciyi güvenli bir şekilde tahliye ederek UMKE ekiplerine teslim etti.

Öğrencilerin yangın güvenliği konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla, yangın söndürme tüpünün doğru ve etkili şekilde kullanımı hakkında da uygulamalı eğitim verildi.

Tatbikat, öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle takip edilirken, etkinliğin sonunda katılımcılara afet bilincinin önemine dair bilgilendirme yapıldı.