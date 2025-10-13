İlk kaza, Onikişubat ilçesi Üçevler mevkiinde Kahramanmaraş–Ilıca yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 27 JB 660 plakalı otomobil ile 46 U 2050 plakalı otomobil, kaygan zeminde sürücülerinin kontrolünü kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri savrulurken, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İkinci kaza ise Andırın ilçesi Yenicekale Mahallesi'nde meydana geldi. Adil D. (57) yönetimindeki 46 K 4046 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mustafa Ç. idaresindeki 80 LP 747 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, araçta yolcu olarak bulunan E.D. (19), G.D. (20) ve B.T. (22) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Her iki kazayla ilgili de soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücülere yağışlı havalarda hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve kaygan zeminde dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.