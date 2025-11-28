Kahramanmaraş hafta sonunda değişken ve zaman zaman kuvvetli hava koşullarının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günleri şehir genelinde sıcaklıklarda düşüş, yer yer sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

29 Kasım Cumartesi – Parçalı Bulutlu ve Ilık

Hafta sonunun ilk günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak.

En düşük sıcaklık: 7°C

En yüksek sıcaklık: 19°C

Cumartesi genel olarak yağış beklenmezken, bulut geçişleri nedeniyle zaman zaman gökyüzü kapanabilir.

30 Kasım Pazar – Gök Gürültülü Sağanak Yağış Dönüyor

Pazar günü Kahramanmaraş yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.

En düşük sıcaklık: 7°C

En düşük sıcaklık: 7°C

En yüksek sıcaklık: 13°C

Sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Özellikle öğle saatlerinden sonra yağışın kuvvetlenmesi bekleniyor. Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte hissedilen hava soğuyacak.

Uzmanlar, yağışla birlikte ani su baskınlarına, sürücüler için görüş mesafesinde düşmeye ve gün içi sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları uyarıyor. Kahramanmaraşlıların özellikle Pazar günü dışarıya çıkarken tedbirli olması öneriliyor.