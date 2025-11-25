Bertiz Baydemirli–Hıtırlı yolunda seyir halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bir diğer kaza ise Göksun Arslanbey Çiftliği tünel çıkışında meydana geldi. Tünel çıkışında meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan 2 vatandaş, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.